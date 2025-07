Biella: ladro entra nei locali nell’Asl di Vigliano Biellese, ruba un’auto aziendale, ma poi si schianta contro un camion

BIELLA – Nella notte scorsa un uomo è stato arrestato dai carabinieri perché aveva rubato un’auto di proprietà dell’Asl, vettura con cui poi si è schiantato poco dopo. É successo a Vigliano Biellese, un Comune a est di Biella. Tutto è stato ricostruito dagli agenti a partire dallo schianto finale, in via Milano contro un camion parcheggiato: si è scoperto che l’uomo si era introdotto poco prima nei locali dell’Asl di Vigliano, spaccando una finestra, poi aveva rovistato in alcune stanze e trovato le chiavi di una Panda aziendale, cioè l’auto con cui poi è finito a bordo strada.

É stato arrestato e portato in caserma.

