Escursionista cade e muore sulle montagne di Bobbio Pellice, nel torinese

TORINO – Un escursionista è morto durante un’escursione in montagna, nel Comune di Bobbio Pellice, nel torinese. Secondo le prime informazioni l’uomo è caduto in un burrone vicino al sentiero nei pressi del rifugio Cruello, in Localita Chiot dla Tajà. A dare l’allarme sono stati i compagni di escursione. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il 118 e l’elisoccorso. La salma è già stata recuperata.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese