Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata piemontese: si sono conosciuti a Torino al concerto di Marracash

TORINO – Una serata allo Stadio Olimpico Grande Torino, tra musica e folla entusiasta per una delle tappe più attese del tour “Marra Stadi 25”, è stata galeotta per il tennista Matteo Berrettini. Proprio durante il concerto del rapper Marracash, l’atleta romano ha incontrato per la prima volta Vanessa Bellini, 22 anni, ballerina professionista originaria di Novara.

Secondo quanto raccontato dalla sorella Jessica al settimanale DiPiùTv, tra i due sarebbe bastato uno scambio di sguardi per far scattare la scintilla. Un colpo di fulmine che li ha portati rapidamente a frequentarsi: “Si sono conosciuti a metà giugno, al concerto. È iniziato tutto da lì. Si sono piaciuti subito, tanto che Vanessa ce lo ha presentato quasi subito”, ha dichiarato Jessica Bellini.

Chi è Vanessa Bellini

Vanessa non è nuova al mondo dello spettacolo. Ex allieva della scuola di “Amici”, ha ballato nei tour di artisti come Elodie, Rose Villain, The Kolors, e attualmente è una delle prime ballerine di Marracash. Una carriera in ascesa costruita fin da piccola: ha iniziato a ballare a 5 anni, specializzandosi nei balli di gruppo e nell’hip hop.

Jessica, parlando a cuore aperto, ha aggiunto: “Un po’ di rimpianto c’è. Io ho lasciato la danza, lei invece è andata avanti con determinazione. Ora ha successo e ha anche trovato l’amore con Matteo”.

Una relazione seria?

La frequentazione sembra aver preso una piega seria. La famiglia Bellini ha già conosciuto il tennista: “È stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo, ha detto Jessica. “L’ho visto solo una volta, ma i miei genitori di più. Lui è molto tranquillo. Speriamo che sia anche serio: che non faccia soffrire mia sorella”.

Anche il settimanale Diva e Donna ha pubblicato recenti foto di Berrettini e Vanessa insieme a Portofino, confermando l’intesa con uno scatto in cui il campione imbocca la giovane ballerina. Dettagli che lasciano poco spazio ai dubbi sulla natura della relazione.

Un amore nato a Torino

L’amore tra il tennista e la ballerina è dunque nato a Torino, nel cuore di un evento musicale che ha saputo unire non solo generi ma anche vite. Vanessa Bellini, talento emergente della danza piemontese, è oggi al centro dei riflettori anche per il suo legame con uno degli sportivi italiani più seguiti.

