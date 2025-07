Sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia una persona è morta in uno scontro stradale, traffico bloccato

TORINO – Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, in uno scontro stradale sull’autostrada A32, Torino-Bardonecchia. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo per Borgone Susa, in direzione Francia. Sul posto sono già arrivati i soccorsi e l’elicottero, insieme alla polizia di Susa.

Il tratto tra Borgone e Chianocco è stato chiuso in entrambe le direzioni.

