Nasce la proposta di intitolare un luogo di Torino a Gianni e Franco

TORINO – Il 6 agosto 2016 a Torino venne celebrata la prima unione civile. Dopo 53 anni di amore condiviso Franco Perrello e Gianni Reinetti venivano finalmente uniti civilmente. Il loro matrimonio durò 6 mesi, fino alla morte di Franco. Ora nasce la proposta di intitolare un luogo di Torino alla memoria di una delle coppie simbolo del mondo LGBT.

“Ho atteso a lungo prima di scrivere queste righe. – ci scrive Stefano Francescon – Sono passati mesi, anni, da quando ci hanno lasciato prima il mio caro amico Franco e poi il dolce Gianni. Persone che ho amato profondamente, che ci hanno donato una testimonianza indelebile di amore vero, per sempre.

Con queste parole, vorrei ufficialmente rivolgere alla Città di Torino, per il tramite della Giunta e del Consiglio Comunale, la richiesta di intitolare un luogo alla memoria di Franco e Gianni. Un luogo simbolico, che rappresenti per sempre la battaglia che loro — insieme a molti altri — hanno combattuto con coraggio e dignità. Una testimonianza preziosa per le nuove generazioni, un esempio di impegno civile, di lotta e di conquista.

Abbiamo sofferto e gioito nel percorso per il riconoscimento delle unioni civili. Ma alla fine, abbiamo visto due uomini, anziani e innamorati, diventare cittadini di serie A che si sono amati per 53 anni e sposati per 6 mesi. Questo gesto, questa storia, merita di essere custodita per sempre.

Spero che le mie parole possano segnare l’inizio di un cammino condiviso per Torino. Un gesto collettivo, che veda la partecipazione di tutti e tutte”.

