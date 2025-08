Ritrovati i due bovini scappati dal furgone che li trasportava, ribaltato a San Giusto Canavese

SAN GIUSTO CANAVESE – Ritrovati dopo due giorni i due bovini scappati in seguito al ribaltamento del furgone che li trasportava sulla strada provinciale 40 vicino alla Mottura, a San Giusto Canavese. Le due manze da macello di 400 chili – e non due tori come inizialmente si era detto – si sono allungate la vita di diversi giorni, e per fortuna non hanno causato incidenti nel mentre.

Le ricerche si sono subito concentrate sul luogo dell’incidente, ma poi sono state perse di vista e rintracciate il giorno dopo in una zona boschiva, rendendo difficile sedarle con un dardo. Solo in serata sono uscite dal bosco per cercare da mangiare ed è stata possibile la sedazione da parte del veterinario.

Per ora non è stata riprogrammata la loro macellazione, da cui sono sfuggite in seguito all’incidente tra Foglizzo e San Giusto Canavese che ha messo sotto sopra il camion e permesso la loro fuga. Ad avvisare del loro allontanamento è stato il conducente uscito dall’abitacolo ferito lievemente a causa del ribaltamento.

