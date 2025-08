In via Massari al via i lavori per l’ottavo Centro di Raccolta Rifiuti di Torino

TORINO – È ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di Torino, che sorgerà tra via Massari e via Reycend, nel cuore della Circoscrizione 5. L’intervento, promosso dalla Città di Torino e realizzato da Amiat Gruppo Iren, punta a rafforzare la rete cittadina di raccolta differenziata con una nuova infrastruttura al servizio dei quartieri del Nord cittadino.

Quello in costruzione sarà l’ottavo Centro di Raccolta attivo in città e coprirà un’area di oltre 4mila metri quadrati. Il progetto prevede una struttura moderna e funzionale: contenitori differenziati per tipologia di rifiuto, due tettoie specifiche per la raccolta dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), percorsi separati per l’utenza e i mezzi operativi, e un’ampia fascia verde progettata per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’inserimento urbanistico.

Il progetto

Ma il cantiere non si limiterà al solo centro: sono previste opere di urbanizzazione dell’area circostante, tra cui nuovi marciapiedi – anche drenanti –, l’interramento dei cavi aerei della rete elettrica e l’introduzione di nuovi attraversamenti pedonali. L’intero spazio sarà completamente accessibile, senza barriere architettoniche.

L’investimento complessivo è di quasi 2 milioni di euro, co-finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito della Missione 2, Componente 1.1, Linea A, dedicata al miglioramento e alla meccanizzazione del sistema di raccolta differenziata. La fine dei lavori è prevista entro la primavera del 2026.

“Sarà un punto di riferimento importante per i cittadini – spiega Chiara Foglietta, assessora alle Politiche per l’Ambiente – perché favorirà la raccolta differenziata e fornirà informazioni utili per il corretto conferimento dei rifiuti, contrastando così l’abbandono illecito”.

Soddisfazione anche da parte di Paola Bragantini, presidente di Amiat Gruppo Iren: “Questo intervento risponde a un’esigenza concreta, attesa da anni. Siamo in una zona densamente popolata, e l’accesso al nuovo centro sarà gratuito e semplice, per permettere a tutti i torinesi di contribuire a rendere la città più bella e pulita”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese