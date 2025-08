Escursionista di 60 anni cade e precipita per un centinaio di metri in Val Pellice: morto

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per Pierre Hainaut, l’escursionista esperto di 60 anni, francese di nascita ma che viveva in Belgio, che ha perso la vita in Val Pellice.

L’uomo è caduto dal sentiero durante la traversata tra il rifugio Cruello e il rifugio Jervis. Purtroppo, a causa del punto particolarmente impervio, l’uomo non è riuscito ad arrestare la caduta precipitando per un centinaio di metri in un canalone. A dare l’allarme i suoi compagni che hanno assistito alla scena.

Sul posto il soccorso alpino con l’elisoccorso di Azienda Zero. Nonostante la varie manovre di rianimazione, per l’uomo ormai non c’era più alcuna speranza: troppo gravi le ferite riportate. Si è dovuto procedere quindi alla rimozione della salma per la consegna ai carabinieri.

In seguito è intervenuta una squadra a terra del soccorso alpino che ha raggiunto i compagni dell’uomo, incapaci a proseguire in autonomia a causa dello choc. La comitiva è scesa a valle in parte a piedi e in parte con i mezzi fuoristrada del gruppo locale AIB che ha supportato le operazioni.

Immagine di repertorio.

