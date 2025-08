Il Consiglio Comunale di Torino valuta ristori per i negozi danneggiati dai vandali

TORINO – Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato una mozione che potrebbe aprire la strada a misure concrete di sostegno per i commercianti colpiti da atti vandalici. Il documento, il cui primo firmatario è il consigliere Claudio Cerrato, impegna il Sindaco e la Giunta a valutare la possibilità di predisporre uno stanziamento economico per eventuali ristori destinati ai negozianti che hanno subito danni.

La mozione prevede anche la definizione di modalità operative chiare attraverso le quali gli esercenti potranno avanzare richiesta di ristoro, accompagnate da un’adeguata campagna informativa rivolta ai soggetti interessati.

Non si tratta solo di fondi comunali: il testo approvato punta a un confronto allargato, coinvolgendo attori chiave del tessuto economico e sociale cittadino come la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, le Fondazioni e AMIAT. L’obiettivo è verificare la disponibilità di ulteriori risorse e creare sinergie per dare un aiuto concreto ai commercianti danneggiati.

Un altro punto fondamentale della mozione è il monitoraggio costante sull’efficacia delle misure adottate e sull’equa distribuzione dei fondi, con particolare attenzione ai settori che hanno subito i danni più gravi.

L’iniziativa arriva in un momento delicato per il commercio torinese, spesso esposto a episodi di vandalismo che, oltre al danno economico diretto, contribuiscono a un clima di insicurezza e sfiducia. La mozione rappresenta dunque un primo passo politico verso un possibile intervento di sostegno concreto, in attesa delle future decisioni operative della Giunta.

