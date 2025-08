Inaugurata a Camo la nuova terrazza panoramica

CAMO – È stata inaugurata mercoledì 30 luglio la nuova terrazza panoramica di piazza Carlo Cirio, nella frazione di Camo, nel Comune di Santo Stefano Belbo. Un progetto nato con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro tra arte, comunità e paesaggio, capace di offrire una vista privilegiata sulle colline delle Langhe e, allo stesso tempo, un segnale concreto di attenzione al territorio e alla sua identità culturale.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità locali: la sindaca Laura Capra, il vicesindaco Giuseppe Scavino, l’assessore Riccardo Rabellino, il pro-sindaco di Camo Gabriele Saffirio e il consigliere Fabrizio Cocino, affiancati dal vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti e da diversi sindaci del territorio, tra cui quelli di Barbaresco, Castiglione Tinella e Cossano Belbo. Presente anche l’ex senatore ed ex sindaco di Priocca Marco Perosino.

La terrazza è frutto di un lavoro congiunto tra artisti, progettisti, tecnici e volontari, che con passione e competenza hanno trasformato uno spazio comune in un punto di riferimento per la comunità e i visitatori. A seguire, i partecipanti hanno potuto visitare il Museo a Cielo Aperto di Camo, accompagnati dagli artisti attualmente in residenza, immersi in un dialogo continuo tra natura, arte e storia locale.

L’inaugurazione ha anticipato anche l’edizione 2025 di “Costruzioni”, il progetto di residenza creativa attivo dal 2013, che sarà ufficialmente aperto domenica 3 agosto. Un’iniziativa che ogni anno trasforma Camo in un laboratorio a cielo aperto, dove artisti da tutto il mondo si confrontano con il contesto locale in un incontro fertile tra cultura e paesaggio.

