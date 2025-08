Truffe su strada, vittime anche a Torino e Cuneo: arrestato un 64enne

CUNEO – Aveva costruito un vero e proprio sistema di truffe su gomma, spacciandosi per autotrasportatore, ottenendo incarichi e scomparendo con carichi di merce di valore. Ora per un camionista 64enne della provincia di Lecce è arrivato l’arresto. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste: l’uomo dovrà scontare sei anni di reclusione per un cumulo di pene legate a reati di truffa e appropriazione indebita commessi tra il 2018 e il 2024.

Tra le sue numerose vittime, anche uno spedizioniere della provincia di Cuneo, che gli aveva affidato un carico di tubazioni in ferro per un valore di circa 20mila euro, destinato alla Toscana ma mai consegnato. Un episodio simile era avvenuto anche nel Torinese: un carico di acciaio da 70mila euro diretto in Valle d’Aosta è svanito nel nulla.

Il 64enne, secondo quanto emerso dalle indagini, agiva sempre con lo stesso schema: si registrava su piattaforme digitali per il trasporto merci, le cosiddette “borse carichi”, fingendosi un professionista del settore. Una volta ottenuto l’incarico, caricava la merce sul camion e faceva perdere le proprie tracce.

A maggio era stato condannato a un anno di carcere a Trieste per appropriazione indebita: si era impadronito di circa tre tonnellate di alluminio, prelevate nell’area portuale e mai giunte a destinazione nel Sud Italia. In quell’occasione, si era presentato come dipendente della ditta incaricata, ma era tutto falso: anche i presunti titolari dell’azienda erano suoi complici.

Nella rete del truffatore è finita anche un’azienda tessile milanese, che gli aveva affidato un carico da 40mila euro da consegnare in Francia: mai arrivato.

