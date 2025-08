Lavoro nero a Torino: multe per 21mila euro

TORINO – Nel mese di luglio, i militari del Comando Provinciale di Torino, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno condotto una serie di controlli mirati in esercizi commerciali del capoluogo, con un bilancio significativo: 21mila euro di sanzioni amministrative e nove lavoratori identificati, tra cui alcuni privi di regolare contratto.

In particolare, in un minimarket di corso Giulio Cesare, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero e irregolare sul territorio nazionale, la mancanza del documento di valutazione dei rischi, nonché sistemi di videosorveglianza non autorizzati installati nei locali.

Sempre in corso Giulio Cesare, un bar è stato chiuso per la presenza di personale non dichiarato. Analoga sorte per un altro bar in via Urbino, dove la percentuale di lavoratori in nero superava il limite del 10% della forza lavoro, facendo scattare la sospensione immediata dell’attività. Anche in questo caso, come in un minimarket di corso Regina Margherita, sono stati contestati impianti di videosorveglianza installati senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

