Aggredito da un ladro in monopattino a Torino: ferito l’ex presidente della Circoscrizione 5

TORINO – Nel quartiere Barriera di Milano, Enrico Crescimanno, 52 anni, ex presidente della Circoscrizione 5, è stato scippato e ferito da un giovane a bordo di un monopattino. L’episodio è avvenuto in via Tamagno, mentre l’uomo stava salendo in auto dopo il lavoro.

Secondo quanto riferito dalla vittima, il ladro lo avrebbe assalito alle spalle, strappandogli un orologio di marca dal polso, del valore stimato intorno ai 3.000 euro. Nella caduta, Crescimanno ha riportato la rottura di un tendine alla mano destra e diverse contusioni. È stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: dovrà portare il gesso per almeno due mesi.

“Mi ha fatto uno sgambetto e sono finito a terra. Era giovane ma incredibilmente forte”, ha raccontato l’ingegnere.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

