A Torino presidio per l’imam Mohamed Shahin davanti al Cpr

TORINO – Oltre un centinaio di persone si sono riunite a Torino in un presidio davanti all’ingresso del Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr), in segno di solidarietà a Mohamed Shahin, l’imam della moschea di San Salvario colpito da un provvedimento di espulsione.

L’iniziativa, promossa sui social dal comitato Torino per Gaza, nasce in risposta all’arresto di Shahin: «Una semplice dichiarazione fatta in piazza – spiegano gli organizzatori – è bastata come scusa per revocargli il titolo di soggiorno, arrestarlo e rinchiuderlo nel Cpr di Caltanissetta, lontano dalla sua comunità e dai suoi affetti. Un’eventuale espulsione lo esporrebbe a rischi gravissimi, comprese torture nelle carceri egiziane».

I Cpr sono luoghi disumanizzanti

La protesta non si è limitata alla vicenda personale dell’imam, ma ha denunciato più in generale i Cpr, definiti fra i «luoghi più opachi e disumanizzanti a disposizione della macchina repressiva dello Stato». Tra i partecipanti è stata segnalata una significativa presenza di anarchici.

Il presidio ha visto un primo appuntamento davanti al Cpr di corso Brunelleschi, quasi a simboleggiare la struttura siciliana in cui l’imam è attualmente detenuto. Fumogeni e slogan hanno accompagnato la manifestazione, esprimendo sostegno alla causa di Shahin.

La solidarietà è arrivata dal quartiere di San Salvario, dove l’imam era alla guida della comunità della moschea di via Saluzzo fino a pochi giorni fa. Ai giardini Ginzburg, davanti alla Casa del Quartiere, si sono ritrovati non solo membri della comunità musulmana, ma anche rappresentanti della comunità valdese, attivisti laici e residenti di diverse nazionalità, che hanno costituito un comitato di sostegno all’iniziativa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese