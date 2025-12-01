Carenze igienico sanitarie e illeciti amministrativi: a Torino oltre 21.000 euro di sanzioni

TORINO – 21.346€ di sanzioni e sospensione di un’attività commerciale: è il risultato di un controllo straordinario nella zona pre-collinare e collinare del capoluogo piemontese, coordinato dalla polizia di Stato in collaborazione con il personale della polizia municipale, dell’ASL e dell’Ispettorato del Lavoro.

Il servizio è stato diretto dal personale dei Commissariati di P.S. “Barriera Nizza” e “Borgo Po”, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” della polizia di Stato.

I controlli

Un locale nei pressi di piazza Hermada è stato sanzionato per 13.264€ a seguito del riscontro di alcuni illeciti amministrativi, quali la presenza non autorizzata di un impianto di filodiffusione nel dehor, la mancanza del contratto per lo smaltimento di olii esausti, carenze igienico sanitarie dei locali interni e per la presenza di un lavoratore privo di contratto, motivo per cui è stata disposta la sospensione dell’attività.

Inoltre, due esercizi commerciali di piazza Gran Madre e di via Villa della Regina sono stati sanzionati, rispettivamente, per 5.000€ e 3.082€, per altre violazioni; tra queste, la mancanza del rinnovo dell’autorizzazione del dehor e dell’esposizione della capienza massima, della certificazione previsionale dell’impiantistica acustica, dell’esposizione della cartellonistica riportante l’orario di apertura al pubblico e per carenze igienico sanitarie dei locali di deposito alimentare.

