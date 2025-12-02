Apertura anticipata delle biglietterie del Salone del libro di Torino: fino al 7 gennaio si può regalare un ingresso con la promozione natalizia

TORINO – Il Salone Internazionale del Libro di Torino apre anticipatamente la biglietteria e si prepara per l’edizione 2026, che si terrà da giovedì 14 a lunedì 18 maggio. In vista delle festività natalizie, c’è una novità: in via straordinaria, da ieri 1° dicembre 2025 ha preso il via la campagna di Natale del Salone. Fino al 7 gennaio sarà già possibile acquistare un biglietto per il Salone 2026 ricevendo in omaggio un’edizione digitale del racconto “Un sogno di Natale e come si avverò” di Louisa May Alcott. La campagna è valida su tutte le tipologie di biglietto (a eccezione dei biglietti per Romance Pop Up).

Inoltre, fino al 14 dicembre sarà disponibile anche “Regala il Salone – un kit speciale” in edizione limitata: acquistando un biglietto intero al costo di 30 euro o un abbonamento al costo di 55 euro, oltre al racconto di Louisa May Alcott si riceverà una stampa originale dell’illustratrice Alice Piaggio ispirata al racconto “Un sogno di Natale e come si avverò”, disponibile in versione digitale sul retro della stampa. Il kit comprende un biglietto intero o un abbonamento già stampato con i disegni di Alice Piaggio, la stampa e un porta pass del Salone.

Tutte le informazioni di acquisto sono su www.salonelibro.it.

