Sequestrati 65mila metri quadrati di terreni e depositi per smaltimento illecito di rifiuti nel Torinese

SAN GIORGIO CANAVESE – I Carabinieri Forestali hanno sequestrato 65mila metri quadri di terreni e depositi a Salbertrand (TO) e San Giorgio Canavese (TO) durante un’indagine sulla gestione illecita dei rifiuti. Le operazioni sono avvenute in esecuzione di un decreto di perquisizione della procura di Torino. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, una ditta specializzata in terre e rocce da scavo avente sede in Alta Valle di Susa gestiva in maniera illecita il deposito e lo smaltimento di rifiuti terrosi, creando documentazione falsa.

Dalle indagini è infatti emerso che i rifiuti terrosi venivano ‘camuffati’ come materia prima anche se non sottoposti al dovuto trattamento e depositati su vari fondi di proprietà demaniale, del comune di San Giorgio Canavese e in parte dell’indagato, ovvero il legale rappresentante della ditta. Lo stesso modus operandi è stato accertato su rifiuti provenienti da terre e rocce da scavo a Salbertrand.

I reati contestati comprendono falsa documentazione, mancato adempimento a un’ordinanza di ripristino e gestione illecita di rifiuti non pericolosi.

