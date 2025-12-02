Seguici su

CronacaTorino

Scontro auto contro moto a Forno Canavese: motociclista disarcionato fa diverse centinaia di metri sull’asfalto, è grave all’ospedale

Sulla strada che conduce in frazione Turali
Sandro Marotta

Pubblicato

8 ore fa

il

TORINO – A Forno Canavese un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’auto. L’impatto è avvenuto sulla strada che porta in frazione Turali, il centauro è stato disarcionato e scaraventato sull’asfalto per diverse centinaia di metri. Le sue condizioni, al momento, sono critiche; a trasportarlo in ospedale è stato l’elicottero del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Corio e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale. Il tratto di strada che proviene da Rivara è stato chiuso.

