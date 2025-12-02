CronacaTorino
Scontro auto contro moto a Forno Canavese: motociclista disarcionato fa diverse centinaia di metri sull’asfalto, è grave all’ospedale
Sulla strada che conduce in frazione Turali
TORINO – A Forno Canavese un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’auto. L’impatto è avvenuto sulla strada che porta in frazione Turali, il centauro è stato disarcionato e scaraventato sull’asfalto per diverse centinaia di metri. Le sue condizioni, al momento, sono critiche; a trasportarlo in ospedale è stato l’elicottero del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Corio e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale. Il tratto di strada che proviene da Rivara è stato chiuso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca11 ore fa
Scoperto un collaudato giro di fatture false per oltre 3 milioni a Saint-Vincent: coinvolte tre aziende piemontesi
Cronaca2 giorni fa
A Candiolo un giovane 21enne perde la vita a causa di uno scontro
Piemonte1 giorno fa
Il Giro d’Italia 2026 torna in Piemonte. Novi Ligure, Alessandria e Verbania sedi di tappa. Le donne a Rivoli, Sestriere e finale a Saluzzo
Cittadini1 giorno fa
Torino attiva il livello arancio: nuove limitazioni al traffico da martedì 2 dicembre
Politica2 giorni fa
Civici al centro, Villici ai margini. I curiosi manifesti apparsi sulle strade di Torino
Sport1 ora fa
Coppa Italia: vittoria della Juventus sull’Udinese per 2 a 0, i bianconeri volano ai quarti
Torino4 ore fa
Torino, sabati e i giorni festivi Linee STAR gratuite: ecco da quando
Cronaca5 ore fa