Nole, si spara in testa dopo una lite con il compagno: dopo giorni in ospedale la donna è morta

CIRIÈ – La lite con il compagno e poi il gesto estremo: Francesca Asinari, 38enne, si spara un colpo in testa. È stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda zero, che hanno provveduto a trasportarla in codice rosso all’ospedale di Ciriè. Ma qui, dopo giorni di ricovero, la donna è deceduta.

La donna è morta ieri sera, era arrivata in condizioni disperate dopo essersi sparata in via Madonna della Neve con un’arma appartenuta a un parente deceduto. Il diverbio, secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria coordinati dalla Procura di Ivrea, sarebbe nato per l’acquisto di un cavallo.

Il compagno l’ha raggiunta non appena sentito il colpo, versione che sarebbe confermata dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli inquirenti, però, coordinati dalla procuratrice Gabriella Viglione, stanno indagando sull’eventuale istigazione al suicidio e l’omessa custodia di un’arma.

