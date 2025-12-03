Blitz a Novara: sequestrati 350 kg di alimenti irregolari

NOVARA – Proseguono a Novara i controlli dei Carabinieri Forestali nel settore agroalimentare. Nel mese di novembre, i militari dei Nuclei di Novara, Carpignano Sesia, Oleggio, Lesa, Gozzano e Borgolavezzaro hanno effettuato verifiche in oltre 30 esercizi tra ristoranti, supermercati, macellerie e punti vendita di ortofrutta distribuiti su tutto il territorio provinciale.

Le ispezioni hanno permesso di individuare numerose violazioni, tra cui la mancanza di tracciabilità degli alimenti somministrati nei ristoranti e la vendita di prodotti oltre la data di scadenza nei supermercati. In particolare, su quattro ristoranti etnici controllati, tre sono risultati privi delle necessarie indicazioni di provenienza e tracciabilità sugli alimenti imbustati, che sono stati sequestrati e avviati alla distruzione.

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 55mila euro e sequestrati circa 350 chilogrammi di alimenti, tra cui prodotti da forno, carni, selvaggina, pesce e latticini.

Durante i controlli sono stati verificati anche gli “shoppers” per l’asporto: in tre casi sono stati riscontrati sacchetti in plastica non conformi alla normativa vigente, che vieta la commercializzazione di buste non biodegradabili o compostabili. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni per 1.500 euro.

