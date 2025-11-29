CronacaTorino
Donna ferita da arma da fuoco a Nole: è grave in ospedale
Una donna è rimasta ferita da arma da fuoco a Nole, si trova adesso in ospedale di Ciriè. Indagano i carabinieri.
NOLE – Alle 17.30 di oggi, una donna è stata trovata ferita da un colpo di arma da fuoco in via Madonna della neve, nel comune torinese. È stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda zero, che hanno provveduto a trasportata in codice rosso all’ospedale di Ciriè.
Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe sparata un colpo di pistola in testa dopo una lite con il compagno. Pare che il motivo del litigio, fosse l’acquisto di un cavallo.
Le sue condizioni sono estremamente gravi.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cittadini3 giorni fa
Scioperi del 28 novembre: Torino in piazza, giornalisti fermi e agitazioni in tutta Italia
Cronaca1 giorno fa
Fiamme all’Alfieri: evacuato il teatro di piazza Solferino
Cronaca1 giorno fa
Scontro stradale con quattro auto: chiuso il raccordo Torino-Caselle, tre feriti
Cronaca3 giorni fa
Moncalieri, arrestati due minori che avevano torturato il coetaneo invalido ad Halloween
Cronaca3 giorni fa