Donna ferita da arma da fuoco a Nole: è grave in ospedale

Una donna è rimasta ferita da arma da fuoco a Nole, si trova adesso in ospedale di Ciriè. Indagano i carabinieri.
Chiara Scerba

Pubblicato

1 giorno fa

il

NOLE – Alle 17.30 di oggi, una donna è stata trovata ferita da un colpo di arma da fuoco in via Madonna della neve, nel comune torinese. È stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda zero, che hanno provveduto a trasportata in codice rosso all’ospedale di Ciriè.

Per approfondire:

Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe sparata un colpo di pistola in testa dopo una lite con il compagno. Pare che il motivo del litigio, fosse l’acquisto di un cavallo.

Le sue condizioni sono estremamente gravi.

