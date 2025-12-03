Scontro nella notte a Tortona: 44enne in prognosi riservata

ALESSANDRIA – Uno scontro stradale si è verificato nella notte, in via Lucrezia, all’altezza del bivio con la S.P. 130. Secondo le prime informazioni, un’autovettura condotta da un uomo di 44 anni è uscita di strada, terminando la corsa contro la segnaletica verticale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118: il conducente è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Alessandria, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della zona, mentre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

