Alessandro Borghese è a Torino alla scoperta delle piole e del miglior vitello tonnato

TORINO – Non è la prima volta che il famoso chef Alessandro Borghese si trova in visita in Piemonte per girare le puntate del programma 4 Ristoranti, la cui nuova stagione sarà trasmessa dal 21 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Borghese ora si trova proprio a Torino – dove in realtà era già stato tempo fa – alla ricerca, questa volta, della piola capace di offrire il miglior vitello tonnato. Il tipico e amato piatto della tradizione culinaria piemontese sarà al centro della sfida tra i quattro locali in gara.

Il vitello tonnato, che si può servire come antipasto o come secondo, dovrà presentare il giusto equilibrio tra le sottili fettine di carne – cotte al punto giusto – e la salsa, solitamente a base di tonno, tuorli, capperi e acciughe. Ma per scoprire quale sarà la ricetta migliore tocca aspettare.

Ad annunciare l’arrivo nel capoluogo piemontese dello chef è Borghese stesso tramite un post sui suoi canali social, direttamente dalla Pista Parabolica del Lingotto:

Ai piedi delle Alpi, tra eleganza sabauda e creatività contemporanea, c’è una Torino che profuma ancora di casa. Città di re e caffè storici, di piazze monumentali e palazzi barocchi, dove l’arte si intreccia alla grande tradizione industriale del Paese. Sotto la Mole, oltre ristoranti moderni e locali della movida, resistono le vere custodi dell’anima piemontese: le piole. Nate come osterie di quartiere, oggi preservano i sapori più autentici: agnolotti, brasati, bagna cauda… e naturalmente il vitello tonnato! Simbolo della cucina regionale, questo piatto affonda le sue radici tra Sette e Ottocento: un incontro raffinato tra terra e mare, un tempo preparato con una salsa leggera, priva di maionese, che ne esaltava l’eleganza. Col passare degli anni è diventato un piccolo classico, capace di attraversare tavole popolari e aristocratiche senza perdere la sua identità. Sapori e gesti antichi che continuano a raccontare una terra fiera, discreta e profondamente generosa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese