Raduno dei Babbi Natale in moto: partenza da Beinasco il 7 dicembre

TORINO – Anche quest’anno torna l’appuntamento con i Babbi Natale più rock dell’anno.

Dalle ore 11 in piazza Polonia 15° edizione del “Raduno dei Babbi Natale”. Obiettivo di questa edizione è la realizzazione della Nuova Sala di Emodinamica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Dove trovare i punti distribuzione KIT Babbo Natale

Le casette in legno allestite in piazza Polonia, di fronte al Regina Margherita sono aperte tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30

I kit di Babbo Natale saranno disponibili anche in altri punti distribuzione a Torino e in alcuni comuni limitrofi. Elenco dei punti di distribuzione

La giornata si articolerà come segue:



Sfilata delle moto Ore 9.00 ritrovo ritrovo al MOVI Mobility Village. Info per partecipare alla sfilata delle moto

Camminata di Natale partenza dal Lingotto alle 9.30. Info per iscriversi alla camminata

Pedalata di Natale ritrovo alle 9.30 al Costadoro Social Coffee Factory. Info per iscriversi alla pedalata

E buona sfilata a tutti!

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese