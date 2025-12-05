Seguici su

Posta del cuore a Torino? Lascia il suo post it appeso sui muri della città, magari si rincontrano

Un tentativo romantico inusuale al giorno d’oggi.
L’amore ai tempi della fiere autunnali.

Si erano conosciuti per caso alla fiera di San Matteo a Nichelino e, senza pensare al futuro, si erano salutati senza scambiarsi i contatti. Il ragazzo, speranzoso di reincontrare la ragazza in questione, attacca questo post-it in giro per la città. Magari lei troverà il suo messaggio e, chissà, potrò incontrarlo al capolinea del 13 alla Gran Madre a Torino.

Potrebbe essere l’inizio di un libro di Nicholas Sparks o magari il ricordo di un piacevole pomeriggio di fine estate da portarsi dentro negli anni.

