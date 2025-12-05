CittadiniPiemonteTorino
Posta del cuore a Torino? Lascia il suo post it appeso sui muri della città, magari si rincontrano
Un tentativo romantico inusuale al giorno d’oggi.
L’amore ai tempi della fiere autunnali.
Si erano conosciuti per caso alla fiera di San Matteo a Nichelino e, senza pensare al futuro, si erano salutati senza scambiarsi i contatti. Il ragazzo, speranzoso di reincontrare la ragazza in questione, attacca questo post-it in giro per la città. Magari lei troverà il suo messaggio e, chissà, potrò incontrarlo al capolinea del 13 alla Gran Madre a Torino.
Potrebbe essere l’inizio di un libro di Nicholas Sparks o magari il ricordo di un piacevole pomeriggio di fine estate da portarsi dentro negli anni.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Nole, si spara in testa dopo una lite con il compagno: dopo giorni in ospedale la donna è morta
Cronaca3 giorni fa
Scoperto un collaudato giro di fatture false per oltre 3 milioni a Saint-Vincent: coinvolte tre aziende piemontesi
Biella10 ore fa
Si getta da un ponte a Mongrando: grave una donna in ospedale
Cronaca3 giorni fa
Sequestrati 65mila metri quadrati di terreni e depositi per smaltimento illecito di rifiuti nel Torinese
Cronaca3 giorni fa
Scontro auto contro moto a Forno Canavese: motociclista disarcionato fa diverse centinaia di metri sull’asfalto, è grave all’ospedale
Cittadini4 secondi fa
Posta del cuore a Torino? Lascia il suo post it appeso sui muri della città, magari si rincontrano
Enogastronomia7 minuti fa
Alessandro Borghese è a Torino alla scoperta delle piole e del miglior vitello tonnato
Cittadini24 minuti fa