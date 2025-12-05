Posta del cuore a Torino? Lascia il suo post it appeso sui muri della città, magari si rincontrano

L’amore ai tempi della fiere autunnali.

Si erano conosciuti per caso alla fiera di San Matteo a Nichelino e, senza pensare al futuro, si erano salutati senza scambiarsi i contatti. Il ragazzo, speranzoso di reincontrare la ragazza in questione, attacca questo post-it in giro per la città. Magari lei troverà il suo messaggio e, chissà, potrò incontrarlo al capolinea del 13 alla Gran Madre a Torino.

Potrebbe essere l’inizio di un libro di Nicholas Sparks o magari il ricordo di un piacevole pomeriggio di fine estate da portarsi dentro negli anni.

