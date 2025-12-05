Una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – È stata inaugurata il 30 novembre, davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, la nuova ambulanza della Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx. Una cerimonia partecipata che ha celebrato il traguardo raggiunto grazie all’impegno dei volontari e al sostegno della comunità.

«Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con noi questo momento – ha commentato il presidente Federico Durand – in particolare il parroco per la benedizione e l’assessore Davide Allemand per la vicinanza dell’amministrazione comunale».

Per Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte, «questa ambulanza è il simbolo di una comunità che sa prendersi cura di sé stessa. A Sauze d’Oulx il volontariato è parte viva del territorio e continua a sorprenderci per la sua generosità».

Oggi la Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx conta 82 volontari e svolge circa 3.500 servizi all’anno, tra emergenze 118, trasporti sanitari, assistenza a eventi e servizi per persone con disabilità. I mezzi sono dotati di attrezzature conformi agli standard regionali, compresi i defibrillatori.

L’associazione è inoltre alla ricerca di nuovi volontari. Chi fosse interessato può iscriversi ai corsi di formazione per soccorritori 118. Informazioni su info@pasauze.org o al numero 0122 858159.

