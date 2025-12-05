Giovedì Scienza, gli studenti incontrano l’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti

TORINO – Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio e prima astronauta europea a comandare la Stazione Spaziale Internazionale, sarà protagonista giovedì 11 dicembre alle 10 al Teatro Colosseo di Torino di un incontro dedicato agli studenti, nell’ambito della rassegna GiovedìScienza.

L’appuntamento, intitolato “Cosa si vede da lassù? Un’avventura tra le stelle con Samantha Cristoforetti”, è uno speciale di GiovedìScienza Scuola e rientra nella 40ª edizione della manifestazione. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea dialogherà con la divulgatrice scientifica Edwige Pezzulli, accompagnando bambini e ragazzi in un viaggio virtuale nello spazio attraverso immagini, racconti ed esperienze personali.

Durante l’incontro, Cristoforetti racconterà la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, mostrando la Terra da una prospettiva privilegiata e soffermandosi sulla sua bellezza e sulla sua fragilità. Nel corso delle sue missioni, svolte a circa 400 chilometri di quota mentre la ISS viaggiava a oltre 27mila chilometri orari, l’astronauta ha condotto numerosi esperimenti scientifici e raccolto preziose osservazioni sul nostro pianeta. Rientrata sulla Terra, prosegue il suo impegno nelle attività dell’Esa e nella divulgazione scientifica.

L’incontro rappresenta il terzo appuntamento della stagione 2025/2026 di GiovedìScienza e ha registrato il tutto esaurito in poche ore: saranno infatti 1.400 gli studenti presenti in sala per incontrare una delle figure più rappresentative dell’esplorazione spaziale contemporanea.

