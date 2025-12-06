Sestriere: incendio al Grand Hotel Principi di Piemonte, turisti evacuati ma nessun ferito

SESTRIERE – Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre al Grand Hotel Principi di Piemonte, un incendio è scoppiato intorno alle 2.30 del mattino tra il sesto e il settimo piano della struttura.

Nessuno degli ospiti ha riportato ferite o ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Dieci squadre e oltre 29 pompieri, hanno operato per circoscrivere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l’intero edificio.

Le operazioni di bonifica dei locali sono proseguite nelle ore successive, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

