Seguici su

CronacaPiemonte

Sestriere: incendio al Grand Hotel Principi di Piemonte, turisti evacuati ma nessun ferito

Indagini in corso sulle cause
Alessia Serlenga

Pubblicato

41 minuti fa

il

SESTRIERE – Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre al Grand Hotel Principi di Piemonte,  un incendio è scoppiato intorno alle 2.30 del mattino tra il sesto e il settimo piano della struttura.

Per approfondire:

Nessuno degli ospiti ha riportato ferite o ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Dieci squadre e oltre 29 pompieri, hanno operato per circoscrivere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l’intero edificio.

Le operazioni di bonifica dei locali sono proseguite nelle ore successive, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *