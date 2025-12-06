Ruba cosmetici per 500 euro ad Alessandria: 36enne arrestato dai Carabinieri

ALESSANDRIA – I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni sorpreso a rubare cosmetici all’interno di un noto esercizio commerciale a Tortona. L’episodio si è verificato dopo la segnalazione degli addetti alla vigilanza, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La pattuglia è arrivata in pochi minuti al punto vendita, trovando il 36enne in possesso della merce sottratta dagli scaffali: prodotti cosmetici per un valore complessivo superiore ai 500 euro.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo e hanno restituito la refurtiva al responsabile del negozio.

