Torino inaugura il nuovo “CX Turin | Vanchiglia”, il campus studentesco all’avanguardia

TORINO – Il quartiere storico di Vanchiglia a Torino ospita il nuovo edificio del “CX Turin | Vanchiglia”, inaugurato alla presenza del Sindaco Stefano Lo Russo, di don Roberto Ponti della Società San Paolo e dei rappresentanti delle università cittadine. La struttura, che si aggiunge al campus inaugurato nel 2021, offre 137 posti letto distribuiti in 35 appartamenti in modalità co-living, raddoppiando la capacità del primo edificio e portando il totale dei posti letto CampusX a Torino a 492.

Il progetto rientra negli impegni di CampusX con il Ministero dell’Università e Ricerca e prevede tariffe agevolate per studenti meritevoli e senza mezzi, garantendo accessibilità e inclusione. Gli spazi comuni – tra cui lounge, palestra, sala studio e rooftop panoramico – sono stati progettati per favorire la socializzazione, mentre le camere offrono comfort e privacy. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità e all’efficienza energetica, con soluzioni impiantistiche all’avanguardia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese