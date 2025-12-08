Prato Nevoso inaugura la stagione sciistica 2025/2026 con due giorni di eventi, di musica e solidarietà

PRATO NEVOSO – Prato Nevoso ha aperto ufficialmente la stagione sciistica 2025/2026 nel fine settimana con due giornate di eventi che hanno richiamato giovani, famiglie e appassionati della neve. Le piste sono risultate operative grazie alle recenti nevicate e agli interventi di innevamento programmato.

Domenica 7 dicembre è stato organizzato uno spettacolo serale che ha visto la partecipazione del cantante Fred De Palma, affiancato dai dj Albert Marzinotto, Alo Vox e Jacopo G. La serata è stata presentata da Sarah Castellana e Alessandro Nidi.

L’iniziativa ha avuto anche una finalità solidale: l’incasso dello sci notturno di sabato 6 dicembre e i biglietti d’ingresso dell’evento di domenica saranno devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a sostegno delle attività dell’Istituto di Candiolo.

Durante il weekend sono state proposte anche iniziative collaterali, tra cui attività per bambini nel Prato Nevoso Village, intrattenimento musicale nelle aree di Stalle Lunghe e appuntamenti après-ski in quota.

Con l’avvio della stagione, la stazione sciistica ha annunciato ulteriori eventi in programma nel corso del mese di dicembre.

