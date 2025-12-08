Seguici su

Emma Bonino dimessa dall’ospedale: condizioni stabili

“Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili”
Gabriele Farina

Pubblicato

51 minuti fa

il

ROMAEmma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Rome, dove era stata ricoverata lo scorso lunedì.

A dare notizia delle sue dimissioni è stata Europa + in un comunicato in cui scrive: “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili. Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: ‘L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare’.”

