Emma Bonino dimessa dall’ospedale: condizioni stabili

ROMA – Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale San Filippo Neri di Rome, dove era stata ricoverata lo scorso lunedì.

A dare notizia delle sue dimissioni è stata Europa + in un comunicato in cui scrive: “Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili. Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: ‘L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare’.”

