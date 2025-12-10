Amazon verserà alla Agenzia delle Entrate 723 milioni di euro

MILANO – Sarà di 723 milioni di euro la cifra totale che Amazon, colosso statunitense dell’e-commerce, dovrà versare alla Agenzia delle Entrate, e potrà usufruire anche di meccanismi rateali.

L’accordo con il fisco e i centri presenti in Piemonte

Questo è quanto prevede l’accordo raggiunto da Amazon con il fisco italiano che prevede il versamento di 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia Transport, versati nei giorni scorsi. Le definizioni, riporta Ansa, scaturiscono dalle indagini coordinate dalla procura di Milano e svolte rispettivamente da Gdf e Agenzia delle Entrate.

Proprio Amazon Italia Transport era finita in una delle inchieste della procura di Milano sui serbatoi di manodopera ed era stata sottoposta a un sequestro da oltre 121 milioni di euro con l’accusa di frode fiscale. L’azienda ha in seguito modificato anche il sistema, finito nel mirino delle indagini, con cui i fattorini venivano monitorati nelle consegne attraverso un software-algoritmo, come “puntini rossi su una mappa”, avevano scritto i magistrati.

In Piemonte l’azienda è presente con i centri di distribuzione a Torrazza Piemonte (TO), Agognate (NO) e Vercelli, e Alessandria oltre ai depositi di smistamento a Grugliasco e Brandizzo, un sito Amazon Fresh e gli uffici Amazon Alexa a Torino.

