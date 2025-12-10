Seguici su

Due sorelle novantenni trovate senza vita nella loro casa di Fossano

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso
Gabriele Farina

Pubblicato

1 secondo fa

il

FOSSANO – Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di due anziane sorelle trovate senza vita nella loro abitazione di Fossano lo scorso 4 dicembre. Le due donne, 95 e 89 anni, non davano loro notizie da giorni e così è scattato l’allarme.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno trovato i due corpi senza vita e senza apparenti segni di ferite. Anche un primo esame necroscopico non ha chiarito le cause della morte.

Per questo il sostituto procuratore Alessia Rosati ha disposto l’autopsia. L’esame si svolgerà nei prossimi giorni e ci si augura possa chiarire le cause del decesso delle due donne.

