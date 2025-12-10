Vendeva spezie e pesce essiccato senza autorizzazione a Porta Palazzo, multa da 5mila euro

TORINO – Vendeva merci senza autorizzazione nel V mercato alimentare di Porta Palazzo, ed è stata multata con una sanzione di oltre 5mila euro. L’intervento della Polizia Locale del Comando di Porta Palazzo è avvenuto venerdì 5 dicembre, intorno alle 11.30, in piazza della Repubblica 26.

Gli agenti hanno fermato una donna di 55 anni, sorpresa a vendere prodotti deperibili e non, senza alcuna autorizzazione. Per i beni posti in vendita è scattato il sequestro amministrativo: tra le merci sequestrate, centinaia di spezie miste, tra cui curry e paprika, e 22 sacchetti di pesce essiccato, per un totale di 455 pezzi dal valore stimato di circa 467 euro.

Non solo prodotti alimentari: gli agenti hanno sequestrato anche 13 articoli non deperibili, tra flaconi da bagno e repellenti per insetti, per un valore complessivo di circa 64 euro.

La donna è stata sanzionata con 5.164 euro, in applicazione dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 114 del 1998, che disciplina la vendita abusiva di merci sul territorio.

Il Comando di Porta Palazzo ricorda che tali controlli sono finalizzati a tutelare la sicurezza dei cittadini e il corretto svolgimento del mercato, che rappresenta uno dei punti di riferimento più noti della città.

