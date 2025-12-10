Morte della piccola Lucia sulla A5: è stato individuato l’autista del furgone che avrebbe tamponato l’auto

IVREA – Proseguono le indagini per cercare di stabilire cosa sia davvero successo la sera del 6 dicembre, quando la piccola Lucia, di soli due mesi, ha perso la vita in uno scontro sulla A5 Torino-Aosta. Rimangono ancora molti i punti su cui fare chiarezza. Per questo, la procura di Ivrea coordinata da Gabriella Viglione ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto. L’ipotesi di reato sarebbe quella di omicidio stradale.

Il furgone e l’autista che scappa

È di questo oltre che di omissione di soccorso quello di cui è accusato l’autista del furgone che avrebbe tamponato la macchina su cui viaggiavano Costanza Fiore e la figlia, provocando poi l’impatto fatale per la piccola: la vettura carambola e finisce contro lo spartitraffico che separa le due direzioni di marcia. La piccola viene sbalzata fuori dall’abitacolo e viene travolta da un altro veicolo. Per lei non c’è nulla da fare.

Il furgone, che appartiene a una ditta del Torinese, è già stato sequestrato per le indagini del caso e l’autista interrogato dalla procura. L’uomo nega fermamente di essere il responsabile, ma anzi avrebbe detto al titolare della ditta di aver colpito un animale. Contro di lui, però, vi è l’importante testimonianza di una coppia che viaggiava sullo stesso tratto della Torino-Aosta e che ha visto quanto accaduto.

Riferisce, infatti, di aver visto il furgone fermarsi dopo l’impatto con la 500x, di aver visto il conducente scendere, e poi risalire a bordo e partire senza soccorrere madre e bambina e senza chiamare aiuto.

Rimane da individuare l’auto che ha travolto la bambina, il conducente probabilmente non se ne è neanche accorto.

Le indagini rimangono complesse e andranno avanti finché non si arriverà alla verità, sebbene la difficoltà vista l’assenza di telecamere del sistema di sicurezza autostradale nel punto in cui è avvenuto lo scontro; le uniche immagini delle telecamere che possono aiutare a ricostruire quanto accaduto sono quelle poste ai caselli autostradali.

Nelle prossime ore sarà inoltre disposta l’autopsia sul corpicino della piccola Lucia che dovrà stabilire se a ucciderla sia stato il passaggio della vettura o se fosse già deceduta a causa dell’impatto.

