Action apre a Grugliasco: 29° negozio in Piemonte e 201° in Italia

GRUGLIASCO – La catena di discount non-food Action continua la sua espansione in Italia e apre il suo primo negozio a Grugliasco. Con questa apertura, la provincia di Torino arriva a contare tredici store Action, mentre il Piemonte raggiunge quota ventinove. Il totale nazionale dei punti vendita sale così a 201.

A partire da giovedì 11 dicembre, i residenti di Grugliasco e dei comuni limitrofi potranno scoprire la “Formula Action”: uno spazio di oltre 746 metri quadrati con circa 6.000 prodotti, in continua evoluzione e sempre più sostenibili. L’assortimento comprende quattordici categorie merceologiche, tra cui giocattoli, articoli per la casa, giardinaggio, bricolage e alimentari. Ogni settimana arrivano 150 nuovi prodotti, con oltre due terzi dell’assortimento disponibile a meno di 2 euro.

“Siamo molto felici di aprire il nostro primo negozio a Grugliasco, quasi quattro anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia. I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo felici di poter portare la formula Action più vicino a loro”, commenta Philippe Levisse, General Manager di Action in Italia.

Action per l’ambiente

L’azienda, che punta a coniugare qualità e sostenibilità, ha adottato diverse iniziative ecologiche: eliminazione degli allacciamenti del gas entro fine 2024, illuminazione a LED in tutti i negozi e riduzione dell’impronta di carbonio dei prodotti. Tra gli impegni concreti, il 99% del cotone a marchio Action proviene dal programma Better Cotton, il restante 1% da cotone biologico; il 100% del legno utilizzato è certificato FSC® o PEFC; tutto il cacao dei prodotti a marchio Action è Fairtrade dal 2022.

Il nuovo store, situato in via Anastasio Germonio 18, è facilmente accessibile e ha previsto l’assunzione di un team di 20 collaboratori. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato, dalle 8:45 alle 20:30, e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

