NovaraSportTorino
Volley femminile: il derby piemontese va a Novara che vince su Monviso 3-1
L’Igor Gorgonzola Novara supera momentaneamente Chieri isolandosi al terzo posto
NOVARA – Il derby piemontese tra Novara e Monviso finisce con la vittoria delle zanzare per 3 set a 1.
La partita
Nonostante una buona partita rimane ancora a secco di vittorie la nuova Wash4Green Monviso Volley di coach Giuseppe Nica. Nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A1 Tigotà, le pinelle cedono in quattro set all’Igor Gorgonzola Novara, che supera momentaneamente Chieri isolandosi al terzo posto.
Match combattuto al Pala Igor, che le zanzare cominciano in vantaggio grazie al 25-20 del primo set, poi annullato dal 20-25 di Monviso nella seconda frazione. Sull’1-1, le due squadre si affrontano a viso aperto per portarsi al comando, ma a mettere la testa avanti è la squadra di coach Bernardi che passa 25-21. L’ultimo set resta equilibrato, nonostante i tentativi delle ospiti il derby prende la strada di Novara chiudendosi con il 25-23 del quarto gioco.
Premio di MVP per Alsmeier, 18 punti a referto, fa meglio di lei in termini di punti l’opposta Tolok, che si ferma a quota 20. Oltre alla solita Davyskiba, 16 punti, buone risposte dalle centrali per coach Nica, con Akrari e Dodson che vanno entrambe in doppia cifra (10 l’azzurra, 14 la statunitense).
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese