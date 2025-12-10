SportTorino
Champions League: Juventus-Pafos finisce 2 a 0
All’Allianz finisce 2-0
TORINO – La Juventus è scesa in campo all’Allianz Stadium per affrontare i ciprioti del Pafos in occasione della sesta giornata della “League Phase” della UEFA Champions League.
Una Juventus che, però nel primo tempo non riesce a sbloccare il risultato contro il Pafos. Anzi, i ciprioti sono a più riprese vicino al vantaggio, in particolare con Anderson che centra il palo. Bravo anche Di Gregorio a evitare una sfortunata autorete di Cambiaso. Tra i bianconeri bene Yildiz, male invece David: chance clamorosa fallita dal canadese al 42′. Il primo tempo termina a reti inviolate.
Al 67′ Juventus in vantaggio: Cambiaso imbuca per McKennie che si gira e carica il destro, pallone potentissimo sotto la traversa. Il raddoppio arriva al 74′ grazie a un contropiede bruciante di Conceiçao che allarga per Yildiz, altruista nel servire David che segna.
Tre i recuperi di minuti concessi a fine partita, ma il risultato non cambia: i bianconeri vincono per 2-0. La Juventus si aggiudica la seconda vittoria consecutiva in Champions.
La Juventus tornerà in campo in Europa il prossimo 21 gennaio, sempre all’Allianz Stadium contro il Benfica di José Mourinho.
