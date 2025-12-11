Collegno installa dispenser gratuiti di assorbenti: al via il progetto nelle scuole e negli uffici comunali

COLLEGNO – A pochi mesi dall’approvazione unanime della mozione presentata da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Progetto Collegno, il progetto diventa realtà: in tutte le sedi comunali e nelle tre scuole secondarie di primo grado di Collegno sono stati installati dispenser gratuiti di assorbenti.

La prima fornitura è stata consegnata il 17 novembre, mentre la seconda – e ultima per l’anno in corso – verrà distribuita entro la prossima settimana. La copertura è garantita fino alla fine dell’anno scolastico per le scuole e fino a dicembre per le dipendenti comunali.

Un gesto contro tabù e caro vita

L’iniziativa vuole rompere il tabù ancora presente intorno al ciclo mestruale e, allo stesso tempo, offrire un aiuto concreto in un periodo segnato dal caro vita, in cui anche i beni essenziali possono diventare un peso.

“Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le ragazze e le lavoratrici — sottolinea il sindaco Matteo Cavallone —. Garantire l’accesso gratuito a beni di prima necessità significa abbattere barriere economiche e culturali, restituendo dignità e serenità alla quotidianità. Alcuni avversari politici hanno deriso questa scelta: ma è proprio da qui che parte la cultura del rispetto, rifiutando che certi temi vengano relegati a ‘questioni da donne’. Collegno non lascia indietro nessuno”.

L’amministrazione ricorda anche il contesto nazionale: l’aumento dell’IVA sugli assorbenti e, al tempo stesso, l’aumento delle assenze a scuola e sul lavoro per chi non può permetterseli.

Parità di genere e inclusione

“Il ciclo mestruale non deve mai essere motivo di imbarazzo o esclusione — afferma l’assessora alle Pari Opportunità Ida Chiauzzi —. Con i dispenser gratuiti nelle scuole e negli uffici comunali vogliamo promuovere la parità di genere e rendere gli spazi pubblici più accoglienti e inclusivi”.

Prodotti sostenibili e Made in Italy

I prodotti scelti sono privi di plastica, sostenibili e in cotone biologico. “Il benessere delle persone va di pari passo con quello del pianeta — sottolinea l’assessore all’Ambiente Roberto Bacchin —. Ridurre l’impatto ambientale dei prodotti per l’igiene mestruale significa pensare al futuro delle nuove generazioni. Questa azione unisce inclusione e sostenibilità”.

La fornitura è inoltre Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione nazionale.

Una rete più ampia

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’azienda This Unique, rientra in un’iniziativa più ampia che punta a rendere gli assorbenti accessibili in tutti gli spazi pubblici e nei luoghi di lavoro.

