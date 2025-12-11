Torino e Piemonte candidati a laboratorio europeo per guida autonoma e sanità digitale

TORINO – Torino e il Piemonte puntano a diventare i protagonisti europei delle sperimentazioni sull’intelligenza artificiale applicata alla mobilità e alla sanità. Il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo (in videocollegamento) hanno illustrato a Bruxelles la candidatura ufficiale alla Commissione Europea, consegnando il dossier al direttore generale Roberto Viola.

Il documento raccoglie infrastrutture, progetti avanzati e un ecosistema innovativo che colloca il territorio tra i più preparati a livello europeo.

Guida autonoma: Torino vuole essere la prima città UE con taxi senza conducente

L’obiettivo è chiaro: diventare la prima città europea a far circolare su strada pubblica veicoli autonomi utilizzati come taxi o navette.

“Torino ha tutte le caratteristiche per diventare il laboratorio europeo della guida autonoma – spiega il presidente Alberto Cirio –. Possiamo essere, già dal 2027, una città come San Francisco o Denver, dotata di un servizio pubblico senza conducente”.

La candidatura si inserisce nel percorso già avviato: nel capoluogo è in corso la sperimentazione della navetta elettrica autonoma AuToMove, parte del progetto Living Lab ToMove, mentre Sperimentazione Italia ha già autorizzato diversi test su strada.

Lo Russo: “Torino è un laboratorio europeo dell’innovazione”

Il sindaco Stefano Lo Russo sottolinea il ruolo di Torino:

“Siamo un laboratorio dove si sperimenta il futuro grazie alla capacità di unire vocazione manifatturiera e innovazione. Con una tradizione unica nell’automotive e un ecosistema d’avanguardia, possiamo diventare il punto di riferimento europeo dell’AI applicata alla guida autonoma”.

Torino è stata Capitale Europea dell’Innovazione 2024-2025, e con AuToMove è la prima città italiana con un servizio autonomo aperto al pubblico.

Sanità digitale: Piemonte modello per telemedicina e AI diagnostica

La seconda direttrice del dossier riguarda la sanità. L’intenzione è creare un living lab regionale, il Piemonte Health Lab, per testare:

telemedicina avanzata

cabine di diagnostica territoriale

algoritmi predittivi

un nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico

“In Piemonte oltre il 40% del territorio è montano – ricorda Cirio –. Qui la telemedicina permette diagnosi fuori dagli ospedali, con cabine dotate di strumenti diagnostici e medico in videocollegamento. È un modo concreto per portare la sanità territoriale anche nei luoghi più periferici”.

Aree montane come laboratorio europeo

Proprio le zone rurali e montane sono considerate il contesto ideale per testare l’AI applicata alla sanità: bassa densità abitativa, distanze importanti e difficoltà di accesso ai servizi rendono la sperimentazione altamente significativa e replicabile.

Il progetto risponde alle principali strategie UE: European Care Strategy, Health Data Space, AI Act e politiche di digitalizzazione sanitaria.

