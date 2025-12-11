Torino, previsioni meteo del 12 dicembre 2025
Torino: venerdì di sole pieno e clima mite, senza piogge. Alta pressione stabile anche nel weekend con giornate serene e temperature stazionarie.
Più Video
-
Torino, previsioni meteo del 11 dicembre 2025
-
Torino, previsioni meteo del 10 dicembre 2025
-
Altre tre statue incatenate a Torino per richiedere la liberazione dell’imam Shahin – VIDEO
-
Ultima Generazione chiede il ritorno dell’imam di Torino Mohamed Shahin: incatenato un cartello di protesta alla statua di Carlo di Robilant – VIDEO
TORINO – La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 si presenterà a Torino con condizioni pienamente stabili e soleggiate, grazie al consolidamento di un robusto campo di alta pressione su tutto il Piemonte. Non sono previste precipitazioni e il meteo offrirà un quadro ideale per spostamenti, attività all’aperto e vita cittadina. Le temperature oscilleranno tra una minima di 3°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico raggiungerà quota 2996 metri, segnale di aria molto mite in quota. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest al mattino, per poi risultare assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo risulta attiva.
Mattino: cielo limpido e clima frizzante
Il mattino si aprirà con sole pieno e un clima inizialmente fresco ma gradevole. Le temperature si attesteranno attorno ai 3–5°C, senza fenomeni di rilievo. La debole ventilazione da Sud-Sudovest accompagnerà un cielo pressoché limpido, con visibilità ottima e nessuna presenza significativa di nubi.
Pomeriggio: sole splendente e massime fino a 12°C
Il pomeriggio sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in deciso rialzo, che raggiungeranno la massima di 12°C, un valore leggermente superiore alla media stagionale. I venti diventeranno assenti, lasciando spazio a un’atmosfera stabile, asciutta e luminosa. Un contesto perfetto anche per attività all’aperto e per il traffico cittadino, grazie alla totale assenza di precipitazioni.
Sera: cieli sereni e clima stabile
La serata proseguirà con cieli sereni e temperature in graduale calo, ma senza gelo marcato. Il quadro rimarrà stabile e asciutto, coerente con la presenza dell’alta pressione che continuerà a dominare la scena anche nelle ore notturne.
Tendenza meteo Torino
- Sabato 13 dicembre: cieli sereni, clima limpido;
- Domenica 14 dicembre: altra giornata soleggiata e asciutta;
- Lunedì 15 dicembre: nessun cambiamento atteso, alta pressione dominante.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese