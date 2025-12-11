TORINO – La giornata di venerdì 12 dicembre 2025 si presenterà a Torino con condizioni pienamente stabili e soleggiate, grazie al consolidamento di un robusto campo di alta pressione su tutto il Piemonte. Non sono previste precipitazioni e il meteo offrirà un quadro ideale per spostamenti, attività all’aperto e vita cittadina. Le temperature oscilleranno tra una minima di 3°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico raggiungerà quota 2996 metri, segnale di aria molto mite in quota. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest al mattino, per poi risultare assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo risulta attiva.

Mattino: cielo limpido e clima frizzante

Il mattino si aprirà con sole pieno e un clima inizialmente fresco ma gradevole. Le temperature si attesteranno attorno ai 3–5°C, senza fenomeni di rilievo. La debole ventilazione da Sud-Sudovest accompagnerà un cielo pressoché limpido, con visibilità ottima e nessuna presenza significativa di nubi.

Pomeriggio: sole splendente e massime fino a 12°C

Il pomeriggio sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in deciso rialzo, che raggiungeranno la massima di 12°C, un valore leggermente superiore alla media stagionale. I venti diventeranno assenti, lasciando spazio a un’atmosfera stabile, asciutta e luminosa. Un contesto perfetto anche per attività all’aperto e per il traffico cittadino, grazie alla totale assenza di precipitazioni.

Sera: cieli sereni e clima stabile

La serata proseguirà con cieli sereni e temperature in graduale calo, ma senza gelo marcato. Il quadro rimarrà stabile e asciutto, coerente con la presenza dell’alta pressione che continuerà a dominare la scena anche nelle ore notturne.

Tendenza meteo Torino

Sabato 13 dicembre: cieli sereni, clima limpido;

cieli sereni, clima limpido; Domenica 14 dicembre: altra giornata soleggiata e asciutta;

altra giornata soleggiata e asciutta; Lunedì 15 dicembre: nessun cambiamento atteso, alta pressione dominante.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese