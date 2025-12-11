Torino, neonata decide di nascere in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale

TORINO – Aveva evidentemente molta fretta di venire al mondo la piccola che, ieri sera, ha scelto un ingresso poco convenzionale: l’ambulanza medicalizzata inviata dalla Centrale Operativa del 118 di Azienda Zero per soccorrere la madre in travaglio.

La donna, 33 anni e alla sua seconda gravidanza, ha contattato il NUE 112 intorno alle 18.30 quando ha capito che il parto era imminente e che non avrebbe avuto il tempo di raggiungere l’ospedale con mezzi propri. L’equipe dell’ambulanza, composta da medico e infermiere, l’ha raggiunta in via Fossata a Torino e ha iniziato il trasporto verso l’ospedale Mauriziano, dove la mamma era già seguita.

Durante il viaggio, però, è diventato chiaro che la piccola non avrebbe aspettato l’arrivo al nosocomio: il parto è avvenuto direttamente in ambulanza, con il supporto del personale sanitario e della Centrale Operativa.

Dopo la nascita, l’ambulanza ha proseguito verso il Mauriziano, dove mamma e neonata sono state prese in carico dai medici dell’ospedale. Entrambe stanno bene.

(immagine realizzata con AI, non si tratta della neonata protagonista della vicenda)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese