Anziano aggredito dal ladro che era entrato in casa a Torino

TORINO – Un episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi in via Boccherini, zona parco Sempione, a Torino. Un anziano è stato aggredito e ferito da un uomo che si era introdotto nella sua abitazione per svaligiarla.

L’aggressione è avvenuto intonro alle 20.30. L’uomo, 86 anni, era solo in caso, con le tapparelle abbassate. Probabilmente questo particolare ha fatto pensare al ladro che la casa fosse vuota. Il malvivente si è arrampicato lungo la facciata del palazzo, sollevato la serranda e sfondato il vetro con un mattone.

A quel punto però si è trovato di fronte il padrone di casa e lo ha aggredito, ferendolo alle braccia. Poi è fuggito dallo stesso balcone da cui era entrato, ferendosi a sua volta con i vetri rotti e lasciando evidenti tracce di sangue per terra.

L’anziano è stato soccorso in casa. Ha riportato ferite alle braccia ed alla testa. Il ladro è fuggito ed ora è ricercato.

A denunciare quanto accaduto Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6, e Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia, che da tempo denunciano la situazione di degrado in quella zona della città.

