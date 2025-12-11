PIEMONTE – Alessandro Barbero intervistato da Assemblea Universitaria Precaria di Torino ha espresso la sua opinione a riguardo e pur essendo un problema generalizzato per l’Italia, la questione è particolarmente contingente per l’Università.

I ricercatori vengono sfruttati per anni e poi quando non sono più utili vengono espulsi dal sistema. Un sistema poco finanziato dal governo e per questo motivo generatore di precarietà.

Barbero conclude sperando che questa questione diventi parte del dibattito sociale collettivo.

