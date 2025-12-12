Ampliato il pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino

TORINO – Oggi, venerdì 12 dicembre, è stata ufficialmente inaugurato l’ampliamento del pronto soccorso che fa riferimento all’Ospedale Maria Vittoria dell’ASL Città di Torino. Presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto CIRIO, il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, Carlo PICCO e il Presidente della 4 Circoscrizione, Alberto RE.

L’intervento realizzato ha riguardato la riorganizzazione di parte degli spazi del Pronto Soccorso, attraverso la rifunzionalizzazione del padiglione F, al piano 0, in un’area precedentemente destinata al Reparto Osservazione Breve Intensiva (OBI).

L’obiettivo principale è stato quello di umanizzare le aree di attesa, rendendole più flessibili per fronteggiare eventuali emergenze come quella legata al COVID-19, e di riorganizzare i percorsi esterni, garantendo una chiara separazione tra i pazienti COVID e non-COVID. Il progetto ha portato alla creazione di un nuovo reparto di Pronto Soccorso al Livello 0 dell’Edificio F, per una superficie complessiva di circa 300 mq. Particolare attenzione è stata dedicata al miglioramento della qualità delle finiture, secondo standard di elevato livello, e al potenziamento dell’impianto del Reparto, sia dal punto di vista prestazionale sia energetico, con la sostituzione di tutti i serramenti esterni. Gli spazi sono stati progettati per essere flessibili e adattabili, includendo zone filtro in entrata e uscita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese