Il problema dei festeggiamenti eccessivi delle lauree al Poltecnico di Torino: basta con i botti che spaventano i cani

Ci scrive un lettore a proposito dei festeggiamenti degli studenti del Politecnico per le loro lauree: i botti spaventano i cani di chi vive nel territorio:

Vorrei segnalare quanto accade praticamente più volte ogni giorno : botti per celebrare un esame difficile , botti e fuochi d’artificio già alle 9 del mattino con l’uscita verso i Giardini del Fante in Piazzale Duca D’Aosta di chi ha discusso la tesi di laurea . Abito da 2 mesi in prossimità di uno degli atenei più prestigiosi al mondo , il Politecnico di Torino, con tenerezza ho visto ragazzi e ragazze arrivare a settembre con valigioni immensi seguiti da genitori altrettanto carichi . Ora io sono felice che completino il loro percorso di laurea , che festeggino , ma chiedo per favore di evitare i botti e i fuochi d’artificio a tutte le ore . Posseggo un cane che soffre tantissimo quel rumore, inizia a tremare e respira con fatica e ci vuole tempo perché torni normale . Ora mi chiedo perché la gioia di qualcuno deve essere il dolore di qualcun altro ? Polizia locale agirebbe solo cogliendoli sul fatto … l’ateneo se ne lava le mani di quanto accade all’esterno su suolo pubblico. E quindi ? Noi perché dobbiamo sopportare questa violenza acustica ? Mi rivolgo a voi con la speranza che possiate sensibilizzare su questa problematica, fuochi d’artificio di sera a notte appena iniziata sono oramai consuetudine e non viene fatto nulla per impedirlo, sento e leggo sui social che molti si lamentano.