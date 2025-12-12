Meana di Susa, la sorella non lo sente da giorni: uomo trovato morto in casa insieme al suo cane

MEANA DI SUSA – Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di uomo trovato morto in casa.

Il cadavere del 51enne è stato scoperto venerdì 5 dicembre in una casa isolata; insieme a quello dell’uomo c’era anche il cadavere del suo cane. A lanciare l’allarme era stata la sorella che non lo sentiva da giorni.

Sul posto il personale sanitario del 118 e il medico legale secondo cui il decesso dall’uomo sarebbe avvenuto per cause naturali: è probabile che a essergli fatale sia stato un infarto, ma sarà – appunto – stabilito con certezza dall’autopsia. Inoltre, sul corpo erano presenti alcune ferite provocate, secondo il medico, dal cane che avrebbe cercato di svegliarlo e che poi avrebbe ceduto alla fame e alla sete. A prelevare la carcassa del cane i veterinari dell’Asl To3.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Susa per i rilievi e le indagini del caso.

