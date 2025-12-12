Orbassano, investito mentre attraversa la strada: grave un ragazzo di 26 anni

ORBASSANO – È stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in gravissime condizioni il ragazzo di 26 anni che, nella serata di ieri, è stato investito dal conducente di una automobile mentre attraversava la strada.

Secondo quanto si apprende, il sinistro è avvenuto sulla provinciale 6 nelle vicinanze della rotonda all’incrocio con strada Stupinigi. Qui il 26enne stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno dal conducente di una Mercedes che, subito dopo, si è fermato per prestare soccorso.

Sul posto il personale sanitario del 118 che prestato i primi soccorso al ragazzo, poi trasportato in ospedale. Portato invece all’ospedale San Luigi il conducente del veicolo, in forte stato di choc.

Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso.

