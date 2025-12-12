Novara: intervento per una lite porta all’arresto di un uomo ricercato

NOVARA – Un controllo scattato l’8 dicembre dopo la segnalazione di una lite ai portici della stazione di Novara ha permesso alla Polizia di Stato di arrestare un uomo destinatario di un ordine di carcerazione.

La chiamata alla Centrale Operativa, arrivata intorno alle 16.30, segnalava una discussione tra due gruppi in Piazza Garibaldi. Quando gli equipaggi della Volante sono arrivati sul posto, la lite era già cessata e i protagonisti si erano allontanati, ma gli agenti hanno comunque identificato i presenti per ricostruire l’accaduto.

Durante i controlli è emersa la posizione di un 32enne di origini straniere su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso il 10 novembre dalla Procura di Novara: l’uomo doveva scontare una pena di 2 anni, 10 mesi e 20 giorni, oltre a una multa di mille euro. Dopo i rilievi in Questura, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Novara per l’esecuzione della condanna.

